Vaticano cria equipa feminina de futebol com bênção do Papa Francisco

O Vaticano vai ter a sua primeira equipa de futebol feminino e o Papa Francisco já deu a bênção ao emblema que tem o primeiro jogo já no dia 26 deste mês, contra a AS Roma.Mais de metade da equipa é composta por pessoal que trabalha no vaticano, bem como as mulheres do funcionário da cidade-estado e as suas filhas. Das jogadores, apenas três jogaram futebol a nível profissional, incluindo a capitã Eugene Tcheugoue, dos Camarões. A equipa vai ser treinada por Susan Volpini, a secretária das Mulheres, na Associação do Vaticano."O Papa Francisco deu um impulso considerável às mulheres dentro do Vaticano, senod esta iniciativa uma extensão disso mesmo", disse o representante do Desporto no Vaticano, Danilo Zennaro, em declarações ao jornal britânico The Guardian. "Já temos equipa de futebol masculina há 48 anos, por isso é natural que ofereçamos agora a possibilidade de mulheres que trabalhem aqui também possam praticar o desporto", acrecentou.As jogadoras estão a preparar-se para o jogo contra a AS Roma que vai ser seguido por um torneio organizado pelo hospital infantil do Vaticano, o Bambino Gesù.Em janeiro deste ano, o Vaticano criou uma equipa de atletismo para competir em competições internacionais, incluindo nos Jogos Olímpicos. Os Guardas Suíços, padres, freiras e médicos estiveram entre os primeiros a inscrever-se nas competições.