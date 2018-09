Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mourinho tem queda aparatosa ao chegar a Wembley

Treinador estatelou-se ao comprido quando ia assistir ao jogo Inglaterra-Espanha.

16:40

José Mourinho não jogou este fim de semana, mas nem por isso lhe correu bem a vida. O treinador do Manchester United, que tem estado debaixo de fogo cerrado dos adeptos e da imprensa, foi ver o jogo da Liga das Nações entre a Inglaterra e a Espanha, no mítico Estádio de Wembley, em Londres.



A coisa correu mal logo à chegada- Mourinho enganou-se no corredor por onde ia entrar, passou por debaixo de uma fita para ir par ao sítio certo, mas tropeçou e caiu desamparado no chão.









O técnico esboçou um sorrido amarelo e aceitou a ajuda de um assistente para se levantar. Mas o vídeo não tardou a chegar à internet, despertanto uma nova onda de piadas.



Durante um jogo, novo contra-tempo, desta vez mais grave. Na bancadas viu o jogador do United Luke Shaw ter um choque terrível com Carvajal, que o deixou inconsciente no relvado. Shaw teve de sair de maca, no jogo em que a Espanha ganhou por 2-1.