Veja aqui a lista de convocados de Jorge Jesus no regresso ao Benfica

O Benfica divulgou este domingo a convocatória de Jorge Jesus para o jogo ao PAOK, encontro da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões que vai ser disputado na terça-feira, às 19 horas, no estádio Toumba, em Salónica, Grécia.A equipa viaja esta tarde. A comitiva é chefiada pelo presidente dos encarnados Luís Filipe Vieira.Se bater o adversário grego, o Benfica já sabe que defrontará os russos do Krasnodar na ronda preliminar que decide a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. O playoff será discutido a duas mãos (22 de setembro, em Krasnodar, e 30, em Lisboa, no cenário de qualificação das águias).Helton, Samuel Soares e Odysseas;: Grimaldo, Rúben Dias, Nuno Tavares, Vertonghen, André Almeida, Ferro e Gilberto;: Cervi, Taarabt, Gabriel, Julian Weigl, Pizzi, Pedrinho, Everton, Florentino e Diogo Gonçalves;: Rafa, Seferovic, Darwin, Vinícius, Waldschmidt e Chiquinho.