O Sporting recebe o Sp. Braga esta noite (20h15), no primeiro jogo dos 'quartos' da Allianz Cup. Rúben Amorim aposta no seguinte onze inicial para o encontro em Alvalade.



Onze do Sporting: Adán; Matheus Reis, Coates, Gonçalo Inácio; Porro, Ugarte, Pote, Nuno Santos; Trincão, Edwards, Paulinho.

