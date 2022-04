FC Porto 0-0 Santa Clara

Jogo Em direto

30' Fora de jogo, Porto. Fábio Vieira tentou um passe em profundidade que encontrou Zaidu Sanusi em posição irregular.

28' Remate defendido no lado esquerdo da baliza. Pepê Aquino (Porto) remate com o pé direito no coração da área. Assistência de Otávio com um passe em profundidade.

21' Oportunidade interceptada, Rafael Ramos (Santa Clara) remate com o pé direito de fora da área.

16' Pontapé de canto, Porto. Concedido por Marco Pereira.

13' Oportunidade falhada por Fábio Vieira (Porto) remate com o pé esquerdo do lado esquerdo da área.

9' Remate defendido no lado esquerdo da baliza. Evanilson (Porto) remate com o pé direito de fora da área. Assistência de João Mário.

8' Pontapé de canto, Porto. Concedido por Cristian Tassano.

7' Fora de jogo, Porto. Fábio Vieira tentou um passe em profundidade que encontrou Evanilson em posição irregular.

Início 1ª parte

Fábio Vieira é a surpresa no onze do FC Porto definido por Sérgio Conceição para defrontar o Santa Clara. O criativo, de 21 anos, tinha sido a grande figura da derradeira jornada antes da paragem para as datas FIFA, tendo marcado o tento que decidiu o dérbi do Bessa, e vê assim reforçada a confiança do técnico na sua prestação.Contra os axadrezados, recorde-se, avançou para titularidade devido ao positivo de Covid-19 de Taremi, confirmado quando a comitiva já se encontrava no estádio.Agora, mesmo com o iraniano disponível, e a ser dado como titular para fazer dupla com Evanilson, tudo indica que o internacional sub-21 recolhe a primazia, por opção, sabendo-se dentro de momentos se o ponta-de-lança terá, mesmo assim, espaço no onze, ou ficará no banco pronto para ser chamado durante o encontro frente aos açorianos.Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Uribe, Vitinha, Otávio e Pepê; Evanilson e Fábio Vieira.