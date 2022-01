Tricampeão olímpico Deon Lendore morre em acidente de carro nos EUA

O velocista Deon Lendore morreu aos 29 anos, nos Estados Unidos da América, revela o Comité Olímpico de Trinidad e Tobago, citado pela Reuters.

A imprensa norte-americana avança que o desportista morreu num acidente de carro no estado norte-americano do Texas. Deon Lendore foi tricampeão olímpico, conquistou a medalha de bronze nos 4x400m nos Jogos de Londres 2012 e também competiu no Rio e em Tóquio. Lendore estava, atualmente, a trabalhar como treinador voluntário na Texas A&M University.

"Deon hasteou a bandeira de Trinidad e Tobago com orgulho, honra, patriotismo e uma vontade indomável ao longo da carreira, ajudando e inspirando muitos", disse o Comité em comunicado.

Lendore conquistou a medalha de prata nos 4x400m no campeonato mundial de 2015 em Pequim, e conquistou medalhas de bronze individuais nos campeonatos mundiais em 2016 e 2018.