Venda de ações da Benfica SAD a investidor americano ainda não está posta de lado

A concretização do negócio da compra e venda de 25% do capital social da Benfica SAD ainda não está completamente afastada. Perante a oposição do Benfica, John Textor optou por desistir do negócio, mas, segundo apurou o, o norte-americano e o próprio José António dos Santos admitem a retoma do negócio no futuro.John Textor e José António dos Santos, empresário conhecido como ‘Rei dos Frangos’, tiveram um excelente entendimento nas negociações que conduziram à assinatura do contrato promessa de compra e venda de 25% do capital social da Benfica SAD. O investidor norte-americano já deixou claro o seu grande interesse em fazer parte da família benquista. O próprio John Textor, no dia em que comunicou a desistência do negócio, deixou a porta aberta à retoma do negócio no futuro. O acordo entre José António dos Santos e o investidor norte-americano implicava a compra de 25% do capital social da Benfica SAD, por 50 milhões de euros. John Textor reuniu com Luís Filipe Vieira no escritório do ‘Rei dos Frangos’, em Torres Vedras, em abril.