Venda de Diogo Leite pode pagar Pepê no FC Porto

O FC Porto está a fazer um esforço para assegurar a contratação de Pepê e até admite vender Diogo Leite para ajudar a financiar a operação, apurou o Correio da Manhã.









Pepê é um desejo expresso de Sérgio Conceição, só que, tal como no verão, o Grêmio está a dificultar o negócio. Com a final da Taça do Brasil para disputar, a duas mãos, em fevereiro (dias 3 e 10), já após o fecho do mercado em Portugal, o Grêmio está a dificultar a saída de um dos seus melhores jogadores. Até porque as contas do clube estão estabilizadas devido à venda de Everton para o Benfica por 20 milhões de euros.

O Grêmio está a pedir ao FC Porto os mesmos 20 M € pelo extremo de 23 anos, como admitiu ontem o seu empresário. Os dragões, segundo notícias veiculadas no Brasil, já terão aceitado chegar aos 13 M €, mas o negócio dificilmente será feito por menos de 15 M €.





E é aqui que entra Diogo Leite, cuja venda ajudaria a financiar a compra do extremo. O central (21 anos) esteve para sair no verão, mas o Valência não avançou com os 20 M € acordados. Nova proposta próxima desse valor poderá abrir a porta ao jovem, apesar de agora este ser titular no eixo da defesa, devido às lesões de Pepe e Mbemba, os habituais titulares. Além deles, Sarr dá garantias na posição, Marcano deverá voltar em fevereiro e Loum está a ser adaptado a central nos treinos.