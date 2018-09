Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vendas do Benfica e Sporting rendem menos 104 milhões de euros

Encarnados faturaram 206,2 milhões na época passada, mais 80 milhões do que os leões.

Por Hugo Real | 08:34

A Benfica SAD faturou na temporada passada mais de 206,2 milhões, dos quais 77,7 milhões dizem respeito à transação de passes de atletas, uma diminuição face às vendas de 123 milhões registadas em 2016/17.



A má performance desportiva ajuda a explicar esta quebra, até porque os negócios mais elevados foram feitos ainda no arranque do campeonato, com as saídas de Nélson Semedo (contratado pelo Barcelona por 30,569 milhões) e Mitroglou (15 milhões, para o Marselha). Já João Carvalho foi vendido em junho (15 milhões, para o Nottingham).



Comparando com o Sporting, é possível ver que as águias têm valores superiores em quase todos os itens. Os leões fecharam o ano com um volume de negócios de 126,1 milhões de euros, dos quais apenas 34,4 milhões em vendas de passes de jogadores (uma diminuição de 58,6 milhões) e em que mais de metade foram conseguidos com a ida de Adrien (em agosto do ano passado por 20,5 milhões) para o Leicester.



Contas feitas, os dois grandes de Lisboa fizeram negócios com a venda de jogadores na temporada passada de 112,1 milhões de euros, perto de metade do registado na época anterior, na qual as duas sociedades tinham obtido vendas recorde. Ou seja, a má performance desportiva terá originado uma diminuição de receitas de 103,9 milhões de euros.



No frente a frente dos números das duas SAD, referência para os custos com pessoal, no que o Sporting ultrapassou o Benfica, totalizando em 2017/18 gastos de 73,9 milhões de euros (quase 6,2 milhões por mês), uma subida de 9,9 milhões em comparação com o exercício anterior.



Em sentido inverso, a Benfica SAD diminuiu os encargos com pessoas em quase 6,8 milhões, para um total de 67,9 milhões (sensivelmente 5,7 milhões mensais). Estes valores significam que o plantel leonino, na época transata, foi mais caro em 497 mil euros mensais do que o do Benfica.



Porto ainda não revelou contas

Após o Benfica ter divulgado os principais números da época 2017/18 (o Relatório e Contas, com a informação detalhada, ainda não é conhecido), fica apenas a faltar a publicação do relatório da FC Porto SAD, que tem como data-limite o fim de outubro para disponibilizar esta informação ao mercado.



Recorde-se que a Sporting SAD publicou as contas na madrugada de 8 de setembro, dia em que Frederico Varandas foi eleito presidente.