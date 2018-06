Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vendas do FC Porto atingem os 66,3 milhões de euros

Negócio com o Manchester United por Dalot foi oficializado por 22 milhões.

Por Hugo Real | 08:56

Numa altura em que ainda faltam mais de três semanas para encerrar as contas da época de 2017/18 (a 30 de junho), a FC Porto SAD já conseguiu um encaixe de 66,3 milhões de euros com a venda dos passes de atletas.



Este valor foi atingido esta quarta-feira, depois da oficialização da venda do defesa Diogo Dalot, de 19 anos, ao Manchester United por 22 milhões. O mesmo montante que os dragões receberam do Leicester por Ricardo Pereira. O passe do lateral-direito, que integra a seleção nacional, foi alienado por 20 milhões, mais cinco variáveis. Destes, dois milhões já estão garantidos.



O terceiro maior negócio dos dragões também foi feito com uma formação britânica, com o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, a acionar a cláusula do defesa Boly (11,4 milhões), que atuou emprestado ao emblema inglês na última temporada. Já no arranque da época, o Stoke City pagou 7,7 milhões para ficar com o passe de outro central, Martins Indi. Ou seja, de Inglaterra vieram 63,1 milhões em troca de quatro defesas.



O restante diz respeito às vendas do avançado sul-coreano Suk (os franceses do Troyes acionaram a cláusula de dois milhões) e do guarda-redes mexicano Raúl Gudiño (Chivas pagou 1,2 milhões pelo passe).



Ivo Rodrigues também deixou o FC Porto (assinou pelo Antuérpia), mas os valores do negócio não foram revelados.



A dez milhões do objetivo

No orçamento para a época de 2017/18, os dragões previam ter um resultado positivo de 55,1 milhões entre compras e vendas de jogadores. Neste momento, o valor deve estar próximo de 45 milhões, isto porque, apesar de Vaná (um milhão) ter sido a única aquisição para a época, a SAD gastou mais de 12,3 milhões na compra de 60% do passe de Aboubakar e 2,1 milhões por 15% de Otávio.



Além disso, teve 1,8 milhões de encargos com outros atletas. João Pedro, o futuro reforço, deverá custar quatro milhões.