O Benfica recebe esta tarde, a partir das 18 horas, a visita do P. Ferreira, numa partida na qual Nélson Veríssimo apostará no seguinte onze inicial.



ONZE DO BENFICA: Helton; Gilberto, Otamendi, Morato e Grimaldo; Rafa, Weigl, João Mário e Everton; Gonçalo Ramos e Seferovic

