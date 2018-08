Verona adota medidas anti-terrorismo para receber a Juventus e Ronaldo

Clube italiano estreia-se no campeonato este sábado diante do Chievo.

A cidade de Verona vai tomar medidas extraordinárias este sábado, dia em que a Juventus visita o Chievo, na primeira jornada do campeonato italiano. A presença de Cristiano Ronaldo na formação 'bianconera' deixa antever uma verdadeira enchente e a autarquia está preocupada com eventuais incidentes. Por isso serão adotados procedimentos anti-terrorismo e reforçado o contingente policial."O jogo vai assumir uma importância global e haverá unidades anti-terrorismo nas ruas", contou o vice-presidente da autarquia de Verona, Angelo Sidoti, à imprensa italiana.Além dos muitos adeptos esperados, o encontro será amplamente divulgado, pois está prevista a chegada à cidade de jornalistas dos quatro cantos do planeta para a partida que marca a estreia oficial de Cristiano Ronaldo pela 'Juve'. O mundo vai, por isso, estar de olhos postos em Verona e as autoridades não querem ser surpreendidas.O trânsito estará condicionado e serão adotadas fortes medidas de segurança, principalmente perto do estádio. As autoridades aconselham os cerca de 30 mil adeptos que têm bilhete a deslocarem-se para o recinto a pé.