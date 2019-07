Verstappen de regresso às vitórias na Fórmula 1 ao ganhar GP da Alemanha

O holandês Max Versttappen (Red Bull) conquistou este domingo a segunda vitória da temporada no Mundial de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio da Alemanha , consolidando o terceiro lugar no campeonato.

Num corrida recheada de incidentes, Versttappen terminou as 64 voltas com 7,333 segundos de vantagem sobre o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que partira da última posição, e 8,305 segundos sobre o russo Daniil Kvyat (Toro Rosso).

Com este resultado, o piloto holandês, que já tinha ganhado na Áustria a 30 de junho, cimentou o terceiro lugar do campeonato, com 162 pontos.