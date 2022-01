Vertonghen tem lugar em risco na equipa do Benfica

O belga Jan Vertonghen tem o lugar de habitual titular no Benfica em risco, apurou o Correio da Manhã.

A mudança de sistema de Nélson Veríssimo (de três para dois centrais) aliada às exibições positivas de Morato, devem levar o técnico a manter a aposta do brasileiro nos próximos jogos, ao lado do argentino Otamendi.









O internacional belga está em isolamento depois de ter testado positivo à Covid-19 e por isso não foi opção para o jogo com o Paços de Ferreira. Mas mesmo que estivesse disponível o técnico das águias já tinha previsto a titularidade de Morato.

O treinador, que substitui Jorge Jesus, entende que no sistema de 4x4x2 é preciso mais velocidade no eixo defensivo e os 34 anos de Vertonghen já não permitem ser o jogador de outros tempos. Veríssimo já pensa também na renovação da defesa encarnada, sendo que Morato é, a par de Tomás Araújo, uma forte aposta de futuro para o eixo nos próximos anos. Ainda assim o técnico confia em pleno no internacional belga e na sua experiência, pelo que vai continuar a ser aposta firme. Até porque o Benfica, apesar dos sete pontos para o líder FC Porto, ainda não descartou a Liga e está nos oitavos de final da Champions.



celtic avança já por jota

O Celtic não vai esperar pelo final da temporada para acionar o direito de compra de Jota. A equipa de Glasgow, segundo o jornal escocês Daily Record, vai pagar nas próximas semanas 7,5 milhões de euros ao Benfica pelo avançado de 22 anos, formado no Seixal.



regressos para o Moreirense

Pizzi, Meité, Yaremchuk, Radonjic, Odysseas e Vertonghen estão a terminar o isolamento depois de terem testado positivo à Covid-19 e regressam nos próximos dias ao trabalho com a equipa que prepara o jogo de sábado para a Liga com o Moreirense, no Estádio da Luz

Qualidade e compromisso



O Benfica divulgou o vídeo dos bastidores do jogo com o Paços de Ferreira. “Qualidade e compromisso”, foi o que Nélson Veríssimo pediu à equipa.





Novo máximo em remates



Os jogadores do Benfica estabeleceram frente a Paços um novo máximo de remates por jogo: 22. Superam os 21 com o Portimonense (derrota 0-1).