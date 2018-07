Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vibeke Skofterud (1980-2018)

Esquiadora olímpica vítima de acidente.

A esquiadora norueguesa Vibeke Skofterud, campeã olímpica em Vancouver 2010, foi encontrada morta na ilha de Santa Helena, no sul da Noruega, com a primeira tese a apontar para um acidente com uma moto de água.



O desaparecimento de Skofterud foi comunicado pelo seu namorado.



Skofterud, de 38 anos, foi uma das melhores esquiadoras de fundo da Noruega, tendo integrado a equipa nacional entre 2001 e 2014.