Vibradores e kits de depilação para vencedoras de torneio de squash

"Ficámos em choque, indignadas. Tenho 37 anos, jogo desde os 8 e nunca me tinham premiado com algo tão sexista. Habitualmente dão-nos material desportivo. Eu escondi tudo atrás do troféu", disse Elisabeth Sadó, uma das quatro vencedoras e coordenadora da Comissão de Squash e Mulheres da Federação das Astúrias, citada pelo jornal 'Marca'.Os quatro vencedores masculinos receberam apenas os troféus."É uma barbaridade, isto não pode voltar a acontecer", prosseguiu a mesma jogadora, queixando-se de a modalidade ser excessivamente machista. "Os prémios são desiguais, dão-nos equipamento de homem, colocam-nos a jogar nos piores horários, nos campos laterais... Mas isto foi o cúmulo", frisou.O Oviedo Squash, clube organizador do evento e responsável pelas prendas, já pediu desculpas, considerando não entender as prendas como sendo sexistas. "Pedem desculpas e explicam que não queriam ofender as jogadoras. Mas se não consideram as prendas sexistas, por que não as ofereceram também aos homens?", questiona Maribel Toyos, vogal da federação asturiana de squash. "As prendas são sexistas e só fariam sentido se se tratasse de uma despedida de solteira. Nunca numa competição desportiva.""Estou há 20 anos na federação e nunca vi nada como isto. Não pode ficar impune, foi um menosprezo para com as mulheres. A primeira competição com prémios iguais para homens e mulheres foi realizada aqui, nas Astúrias, há 15 anos e isto deita por terra a luta pela igualdade", acrescentou Maribel Toyos.