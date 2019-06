Vice-presidente da CBF alerta para um segundo vídeo no caso Neymar

Neymar continua a estar no centro das atenções. O internacional brasileiro está a ser acusado de violação por uma mulher brasileira, caso que já levou a polícia civil e também a polícia militar a irem ao centro de estágio do Brasil.O craque continua a fazer parte dos convocados de Tite para a Copa América, mas esta acusação está a criar mal estar no seio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com o vice-presidente Francisco Noveletto a colocar em causa a participação do craque do PSG na Copa América."Se Neymar joga, é capaz do Brasil não chegar ao título. Conheço a imprensa e vão estar em cima dele. Há muito mais para aparecer. tenho um amigo no Rio de Janeiro que já me disse há mais um vídeo para ser divulgado", afirmou ao canal de televisão SBT Francisco Noveletto.E o dirigente brasileiro continua: "Se tiver de apostar e tiver dez fichas, aposto que ele não vai jogar a Copa América e que vai pedir licença. Neymar não está em condições psicológicas para disputar a Copa América e de enfrentar um batalhão de jornalistas."A identidade de quem acusa Neymar de violção não foi divulgada, no entanto os meios de comunicação brasileiros adiantam que a mulher em causa é a modelo Najila Trindade, de 26 anos, que conheceu Neymar nas redes sociais e que entretanto encerrou todas as suas contas nas plataformas digitais.Neymar nega as acusações, considerando ter caido "numa armadilha".