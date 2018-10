Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vice da federação espanhola detido por suspeita de desviar dinheiro para obras em casa

Andreu Subies é mais um envolvido no escândalo de corrupção que fez cair o anterior presidente da federação.

12:25

O vice-presidente da Real Federação espanhola de futebol (RFEF) para a área financeira, Andreu Subies, foi esta terça-feira detido pela Guarda Civil espanhola, no âmbito de uma operação extraída do 'caso Villar'.



De acordo com informação avançada à EFE por fontes da investigação, Subies é uma das pessoas detidas, num momento em que se realizam buscas à Federação Catalã, da qual o dirigente foi presidente.



O jornal El Mundo detalha que Subies é suspeito de ter desviado dinbeiro da federação da Catalunha para pagar obras particulares em sua casa e no restaurante da mulher, em Cambrills. Ambos os locais estão a ser alvo de buscas.



A operação e é extraída da investigação a desvio de fundos, de cerca de 45 milhões de euros, dos cofres da RFEF durante o mandato do ex-presidente Ángel María Villar, detido em julho de 2017 e que saiu mediante uma caução de 300.000 euros.



Andreu Subies foi presidente da Federação Catalã de Futebol entre 2011 e outubro de 2017, quando se demitiu para assumir a vice-presidência na RFEF, já sob a presidência de Luis Rubiales e após a saída de Villar, detido.



Além de Subies, foi também detido o antigo 'vice' da federação catalã e amigo pessoal de Angel María Villar, José Contreras, cuja empresa foi responsável pelas obras de renovação na sede do organismo de futebol da Catalunha, com um valor acima do caderno de encargos.