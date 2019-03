Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vice-presidente do Sporting reage ao pedido de insolvência: "Estranhamos a posição do V. Guimarães"

João Sampaio afirma que o clube vai honrar o compromisso relativo à compra de Raphinha.

João Sampaio, vice-presidente do Sporting, reagiu ao pedido de insolvência da SAD feita pelo V. Guimarães dizendo estranhar a posição dos minhotos, afirmando ainda que estes ignoraram uma solução proposta pelos leões.



"É pública a situação do Sporting Clube de Portugal, assim como o trabalho que estamos a desenvolver para a resolver. Estranhamos a posição do Vitória Sport Clube, na medida em que preferem o histerismo público em vez de esperar pela solução de curto prazo que propusemos e que ignoraram", referiu o dirigente,



O vice-presidente do Sporting garantiu que os leões vão honrar os compromissos - neste caso o pagamento das tranches da compra do jogador Raphinha aos minhotos - mas avisou que a atitude não ficará esquecida: "Honraremos, como sempre, os nossos compromissos, como o Vitória bem sabe. Mas não deixaremos de distinguir quem se portou com dignidade e respeitou a instituição Sporting Clube de Portugal; e quem, de uma maneira mais direta ou menos direta, e sem nenhuma vantagem, nos desrespeitou".