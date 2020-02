Miguel Afonso, vogal da direção do Sporting, foi agredido este domingo ao pontapé por pessoas identificadas com adereços da Juventude Leonina.A filha adolescente, que o acompanhava, foi cuspida e insultada também. Filipe Osório de Castro, vice-presidente do Sporting, também foi agredido.Estes incidentes ocorreram logo a seguir ao dérbi de futsal, tendo sido feita uma espera junto aos elevadores.O Sporting vai fazer queixa-crime.