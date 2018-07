Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Victor Andrade e Allano de saída do Estoril Praia

Equipa de Cascais desceu à segunda divisão portuguesa.

09:22

O Estoril Praia confirmou a saída dos jogadores brasileiros Victor Andrade e Allano, que vão rumar à Chapecoense (Brasil) e ao Bursaspor (Turquia), respetivamente, abandonando a equipa que desceu este ano à II Liga de futebol.



De acordo com a nota publicada no site oficial do clube, Allano - que vestiu a camisola dos 'canarinhos' em 2016/17 e 2017/18 - irá representar o emblema turco por empréstimo nesta nova temporada. Para trás fica um registo de 41 jogos oficiais e seis golos do extremo de 23 anos.



Por sua vez, Victor Andrade regressa ao país de origem para representar a Chapecoense, igualmente por empréstimo de uma época por parte do clube da 'linha'. O extremo, de 22 anos, participou somente em 18 encontros pelos estorilistas na temporada transata, sem se conseguir impor, à semelhança das passagens anteriores por Benfica e Vitória de Guimarães.



Entretanto, a equipa comandada pelo treinador Luís Freire - que venceu o primeiro jogo oficial em 2018/19 este domingo contra o Farense (2-0), que permitiu o apuramento para a fase de grupos da Taça da Liga - prossegue a preparação para o jogo de arranque na II Liga, agendado para 12 de agosto, diante do FC Porto B.