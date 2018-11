Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos do Benfica pedem demissão de Vitória após nova derrota na Luz

Transmissão da BTV não mostrou a contestação a Rui Vitória nas bancadas, mas vídeos dos adeptos espelham descontentamento.

22:44

O Benfica somou esta sexta-feira a terceira derrota consecutiva e o Estádio da Luz reagiu. No final da partida com o Moreirense, que os encarnados perderam por 3-1, Viram muitos lenços brancos e uma monumental assobiadela que tinha com alvo primordial o treinador Rui Vitória.



A transmissão da Benfica TV omitiu a contestação. As câmaras afastaram-se do relvado após o apito final, e o ecrã encheu-se de estatísticas sobre o jogo, comas redes de uma das balizas em fundo.











Mas vários vídeos captados nas bancadas do Estádio da Luz mostram a contestação dos adeptos encarnados.