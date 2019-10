Matheus Uribe sofre acidente de viação na VCI no Porto

Matheus Uribe, médio do FC Porto, sofreu um acidente de viação esta sexta-feira, em plena via central da cidade.



Um vídeo mostra o jogador colombiano, de 28 anos, parado junto ao seu carro na Via de Circulação Interna (VCI) do Porto.



Recorde-se que Matheus Uribe foi um dos titulares no jogo do FC Porto frente ao Feyenoord, em Roterdão, no qual os dragões perderam por 2-0.