Vídeo de muçulmanos a rezar por jogadores da Inglaterra torna-se viral

Os internautas reagiram em massa a um vídeo que se tornou viral no Twitter, de dois jovens muçulmanos a rezar por cada um dos jogadores ingleses durante o hino da seleção inglesa, no jogo com a Colômbia, a contar para os oitavos de final do Mundial.





This made me smile: Two young British Muslims praying for each member of the #ENG team during the national anthem before the game v #COL - nice reminder how diverse the support for this team is. pic.twitter.com/5zVN3VRsOx