Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra festejos do Montalegre após sorteio ditar confronto com Benfica

Encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal está previsto realizar-se entre 18 e 20 de dezembro.

17:49

Os jogadores do Montalegre reagiram de forma efusiva ao sorteio da Taça de Portugal desta sexta-feira, que ditou o duelo com o Benfica.



Tanto equipa como staff estiveram reunidos a assistir à transmissão do sorteio e no momento em que se aperceberam que o adversário era o Benfica, a reação foi efusiva.







A autarquia de Montalegre garantiu que vai procurar "criar todas as condições" para o clube receber o Benfica no seu estádio, para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol.



"Do que na nossa parte for possível, cá estaremos para criar todas as condições para que o jogo se realize em Montalegre", assegurou o autarca do concelho do Alto Tâmega, em reação ao sorteio.



Encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal está previsto realizar-se entre 18 e 20 de dezembro.