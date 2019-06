Vieira acredita que João Félix poderá ganhar a Bola de Ouro: "Será de topo mundial"

Luís Filipe Vieira acredita que João Félix poderá vir a ser Bola de Ouro num futuro próximo. Numa entrevista à 'Rádio Renascença', o presidente do Benfica destacou a humildade do jovem avançado, cobiçado por vários tubarões europeus, assim como a sua qualidade."Um jogador formado no Benfica vir a ser Bola de Ouro num futuro próximo? Por que não? Pode acontecer com o João Félix. É um jovem muito bem estruturado. Com 19 anos e com o assédio que tem tido, mantém-se igual, na forma de vestir e conviver. Não se deslumbrou. Tem um futuro longo pela frente, e será de topo mundial, será uma referencia e não tenho dúvidas nenhumas", referiu o líder encarnado."Não sei se será o sucessor do Cristiano Ronaldo, mas que tem condições para ser de topo mundial, isso tem, como já é o Bernardo Silva", rematou Vieira.