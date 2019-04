Vieira: "Bruno Lage será treinador do Benfica na próxima época independentemente do que suceder"

Presidente do Benfica assegurou a continuidade de Bruno Lage na próxima temporada.

Luís Filipe Vieira assegurou esta terça-feira que Bruno Lage vai continuar a ser o treinador do Benfica na próxima época.

"Há muita especulação à volta desse tema. Pensamos que vamos ser campeões e vamos lutar para o sermos. Agora, Bruno Lage, independente do que suceder, de certeza que será o treinador do Benfica na próxima época", referiu o presidente dos encarnados no Museu Cosme Damião, à margem da cerimónia da constituição da Associação Internacional de Museus Desportivos.



O dirigente encarnado também assegurou que o objetivo passa por não deixar sair nenhum jogador: "Em relação aos jovens do Seixal, tudo vamos fazer para não sair ninguém. Praticamente poderia garantir aos benfiquistas que não vai sair ninguém. Não andamos ao sabor de ninguém. Um dos grandes mentores deste projeto sou eu e vou bater-me até às últimas consequências para não sair ninguém neste ano e no próximo, se for possível. Não vamos abdicar deste princípio. Antes de o Benfica fazer contratações virá sempre o Seixal. Caso não exista lá a tal matéria-prima especial, é lógico que será no exterior que o Benfica vai contratar".



Reitera receita para as aspirações europeias



Luís Filipe Vieira recordou a "mudança de paradigma" na Luz e voltou a dizer que as águias só poderão conquistar um título europeu se seguirem esse lema: "Quando anunciei a mudança de paradigma, o Benfica todos os anos está a consolidar esse projeto e este é o exemplo disso mesmo, ainda ontem havia quatro jovens titulares, possivelmente serão 5 ou 6 ou 7 no futuro. Acredito que o Benfica só pudera aspirar a um título europeu com jogadores do Caixa Futebol Campus. Não vou abdicar do que penso ou então terão de encontrar outro líder. O Benfica tem de ter a capacidade e argumentos necessários para que nenhum jogador daqueles que acho que são fundamentais saia".