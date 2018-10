Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira chora ao lembrar pai e pede título europeu

Presidente do Benfica em lágrimas deixa o repto: “Um dia temos de ser campeões europeus”.

"Temos de ser campeões europeus um dia." Foi com este pedido que Luís Filipe Vieira, em lágrimas e a soluçar, terminou um discurso emocionado, num evento interno do clube que contou com a presença de todos os elementos do futebol de formação, no Centro de Estágios do Seixal.



O líder do Benfica destacou o crescimento do futebol de formação do clube, desde que chegou à presidência, e lembrou que o sonho de conquistar uma Liga dos Campeões passa pela crescente aposta nos jovens formados no Seixal.



"É a única maneira que eu vejo para concretizarmos esse sonho. Se o Benfica quiser ser campeão europeu mais alguma vez é com jogadores da nossa casa, com identidade própria do clube, e com a qualidade que têm", disse Vieira que destacou o papel do treinador Rui Vitória na integração dos talentos na equipa principal.



"O que é preciso é ter coragem e audácia para os lançar e para isso temos o Rui Vitória, que o faz muitíssimo bem", salientou o presidente, lembrando os exemplos de Renato Sanches, de Nélson Semedo e de Rúben Dias.



Luís Filipe Vieira mostra-se orgulhoso pelo projeto idealizado, mas não quer ficar por aqui. "As condições de trabalho são ímpares no futebol europeu, mas queremos mais. Queremos ser a referência mundial da formação. Para já, aquilo que estamos a fazer é reter talento. O Rúben Dias e o Gedson já os retivemos e vamos reter o João Félix. Estes jogadores são o futuro", garantiu o líder das águias antes de lembrar as palavras que o seu pai lhe transmitiu no momento em que assumiu os destinos do clube das águias.



Nesse momento, o presidente não conteve as emoções e começou a chorar: "O meu pai disse-me: ‘O meu ventoinha vai endireitar o Benfica’. Hoje, só tenho pena de que ele não esteja vivo para ver esta realidade."



Jovens 'relaxam' Luisão

Luisão, ex-capitão do Benfica que integra a estrutura do clube, mostrou-se tranquilo em relação ao futuro, em função do trabalho que está a ser realizado no Centro de Estágios do Seixal. "Sei que os jovens têm os princípios do clube e sabem o que é a mística do Benfica", disse o defesa que ouviu as palavras de Luís Filipe Vieira.



O presidente lembrou os tempos em que a integração dos jovens na equipa principal não era tão evidente, embora sem referir o nome do ex-técnico Jorge Jesus, que foi acusado de não apostar na formação. "Não vale a pena discutir isso", disse Vieira.



PORMENORES

Mais 4 na próxima época

"Há três, quatro jogadores que para o ano têm de estar no plantel: o Jota, Florentino, Ferro e, talvez, o Willock", disse Luís Filipe Vieira sobre os jovens da equipa B.



Mudar mentalidades

Luís Filipe Vieira lembrou que quando chegou ao Benfica quis mudar mentalidades: "A chegada de Domingos Soares Oliveira foi contestada."