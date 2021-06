Vieira desmente "veementemente" oposição a Assembleia Geral Extraordinária após demissão de Rui Pereira

A Direção e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, desmentiram hoje qualquer oposição à realização de uma Assembleia Geral extraordinária, na sequência do pedido de demissão do presidente da Mesa de Assembleia Geral (MAG), Rui Pereira

"A Direção do Sport Lisboa e Benfica e, em particular, o seu presidente desmentem veementemente qualquer oposição à realização da Assembleia Geral Extraordinária solicitada por um grupo de sócios", lê-se num comunicado publicado no site oficial do clube.

Na mesma nota, a direção do clube garantiu que, "no cumprimento estrito dos estatutos, dará todo o apoio aos órgãos sociais competentes para procederem à convocatória dessa mesma Assembleia Geral Extraordinária, em observância às diretrizes emanadas pela Direção-Geral da Saúde".

"A Direção do Sport Lisboa e Benfica e, em particular, o seu Presidente desmentem veementemente qualquer oposição à realização da Assembleia Geral Extraordinária solicitada por um grupo de sócios.

A Direção do Sport Lisboa e Benfica, no cumprimento estrito dos estatutos, dará todo o apoio aos órgãos sociais competentes para procederem à convocatória dessa mesma Assembleia Geral Extraordinária, em observância às diretrizes emanadas pela Direção-Geral da Saúde. E no mais breve prazo possível.

A Direção e o seu Presidente desejam as maiores felicidades ao Prof. Doutor Rui Pereira." pode ler-se na nota emitida pelo clube.