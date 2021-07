Vieira e filho retiram ações do Benfica usadas para prestar caução e vão juntar mais imóveis

Luís Filipe Vieira e o filho vão retirar as ações do Benfica como pagamento da caução e usar imóveis para esse fim.já tinha avançado que o ex-presidente do Benfica ia apresentar outras garantias para a caução de três milhões de euros e poder deixar a prisão domiciliária decretada nas medidas de coação do processo Cartão Vermelho.Em declarações à Lusa, Magalhães e Silva, advogado de Vieira, assegurou ter sido notificado apenas "hoje" da decisão do juiz Carlos Alexandre, apesar de o juiz de instrução do processo ter proferido na terça-feira o despacho que subscreveu a posição do Ministério Público (MP) para um reforço das garantias apresentadas. O requerimento de prestação da caução assentava em ações da SAD 'encarnada' e num imóvel em Sesimbra.