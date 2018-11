Ex-diretor jurídico do Benfica pediu para prestar declarações. Só ele pode salvar a SAD do clube.

Terça-feira começa a instrução do processo E-Toupeira, no Tribunal Central de Instrução Criminal, e Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves parecem acertar estratégias. Esta quinta-feira à tarde, o lanche foi longo, no lobby do Hotel Tivoli da avenida da Liberdade, em Lisboa, e o tema de conversa ...