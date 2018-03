Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira e Vitória alertam plantel

Presidente e treinador das águias querem manter jogadores focados em campo.

Por António M. Pereira | 09:03

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, e Rui Vitória, treinador da equipa de futebol, alertaram o plantel para a necessidade de tornar o grupo mais unido do que nunca em torno do objetivo de conquista do pentacampeonato, sabe o Correio da Manhã.



Após os últimos acontecimentos que estão a abalar os alicerces do universo benfiquista, com fatores que não têm diretamente a ver com a equipa de futebol, os responsáveis máximos do clube querem os jogadores inteiramente focados no grande desígnio da época.



Luisão, na qualidade de capitão de equipa, também tem tido um papel central neste processo de blindagem do balneário. O objetivo é criar condições psicológicas e anímicas para que a equipa fique imune aos fatores de pressão que chegam a todo o momento. Pelo menos é assim que eles são considerados internamente.



Ao que o Correio da Manhã apurou, a mensagem passada é de que os ataques ao clube e à equipa de futebol não só vão continuar, sob as mais variadas formas, como irão subir de tom e tornar-se cada vez mais fortes à medida que a época se aproxima da fase das grandes decisões.



Acima de tudo, os responsáveis querem passar a mensagem de que tudo está bem e que os jogadores e a equipa técnica devem focar-se apenas no trabalho a desenvolver nos treinos e nos jogos. O CM sabe ainda que foi igualmente passada uma mensagem de confiança em relação ao trabalho realizado.



Carvalho espreita vaga de Pizzi

João Carvalho pode ser a surpresa no onze do Benfica, no jogo com o Desp. Aves. O médio de 20 anos deverá ser o escolhido por Rui Vitória para ocupar o lugar de Pizzi, que falha o jogo por castigo, e prepara-se para ser titular pela segunda vez no campeonato. Samaris também é uma alternativa para jogar ao lado de Fejsa e Zivkovic.