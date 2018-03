Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira e Vitória já preparam nova época

Confirmadas estão as presenças de mais quatro jogadores oriundos da formação.

Por António M. Pereira | 08:36

Luís Filipe Vieira e o treinador Rui Vitória já estão a preparar a nova temporada do Benfica, apurou o Correio da Manhã.



Depois de muitas dúvidas quanto à continuidade do técnico após a péssima prestação na Liga dos Campeões e de ter sido eliminado das Taças, os nomes de Paulo Fonseca, Marco Silva e Miguel Cardoso chegaram a ser apontados como possíveis substitutos de Rui Vitória.



Agora, o cenário é totalmente diferente. A boa segunda volta das águias permite ter legítimas aspirações a conquistar o inédito ‘penta’, uma das razões para esta preparação conjunta de 2018/2019.



A clara aposta na formação, com mais três jogadores da equipa B na calha para subir à formação principal (Heriberto, Ferro e Gedson Fernandes), tem sido outro dos pontos em comum entre Luís Filipe Vieira e Rui Vitória.



Além da subida dos jovens jogadores, o Benfica já contratou o guarda-redes alemão Vlachodimos (Panathinaikos) e tem acordo com o lateral nigeriano Ebuehi (Den Haag). De regresso ao clube da Luz está o lateral-esquerdo Yuri Ribeiro, que esta temporada foi emprestado ao Rio Ave.



Com o objetivo de reforçar o meio-campo defensivo, dois nomes emergem entre a estrutura encarnada: Pelé (Rio Ave) e Alfa Semedo (Moreirense). Ambos os jogadores já pertenceram aos quadros do clube da Luz, que ficou com opções de recompra.



Jonas quer penta, ser o melhor marcador e estar no mundial

Jonas tem bem definidos os objetivos para o que falta da época. "O ideal seria ser pentacampeão pelo Benfica, chegar à seleção e ser o melhor marcador em Portugal", disse o avançado ao canal brasileiro Esporte Interativo. Jonas, que leva 27 golos, diz que ser o melhor marcador da Europa é difícil devido ao coeficiente (golos na Liga lusa valem menos).