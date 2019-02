Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira elogia equipa do Benfica: “Com esta atitude seremos campeões”

Presidente das águias desceu ao balneário, logo a seguir ao jogo com o D. Chaves, e deixou elogios à atitude.

Por António Martins Pereira | 01:30

Luís Filipe Vieira desceu ao balneário, após o jogo Benfica-D. Chaves, para manifestar junto dos jogadores e equipa técnica a sua satisfação pelo bom momento da equipa.



Segundo apurou o CM, fez um discurso muito virado para a motivação e para a determinação na conquista dos objetivos. A certo momento, o presidente do Benfica disse ao grupo: "a jogar assim, com esta atitude, vamos ser campeões". Palavras de peso proferidas na semana em que as águias têm um importante jogo com o FC Porto (próximo sábado, no Estádio do Dragão).



O líder das águias começou por elogiar os jogadores pela boa exibição conseguida frente ao D. Chaves. Jogo que terminou com a vitória por 4-0 e que deu seguimento à série vitoriosa de oito partidas na Liga, ou seja, desde que Bruno Lage assumiu o comando técnico da equipa.



Vieira aplaudiu a determinação dos atletas, quer dos mais velhos quer daqueles que agora estão a ganhar espaço no plantel. Falou várias vezes em determinação e empenho e foi então que referiu acreditar no título, caso a atitude de todos se mantenha. Disse igualmente ter ficado muito agradado com a exibição, para além do resultado.



Pediu depois aos jogadores "foco total" no objetivo supremo da época, que é a conquista do 37º título de campeões nacionais. Disse aos jogadores, à equipa técnica e demais staff ligado ao futebol que se concentrem única e exclusivamente "no que interessa".



Pediu a todos para que se desviem dos caminhos que possam conduzir à perturbação e lançou um apelo para que façam tábua rasa de tudo o que sejam ‘mind games’ e questões laterais que conduzam à distração.



O dirigente máximo do Benfica lembrou também que tudo o que a equipa tem conseguido nas últimas semanas só faz verdadeiramente sentido se o título vier a ser conquistado. E reforçou a ideia, dizendo que o triunfo frente ao D. Chaves valeu apenas três pontos e que ainda há muitos mais para conquistar.



O CM sabe ainda que Luís Filipe Vieira ficou muito sensibilizado com a atitude de Gabriel, que não abdicou de dar o seu contributo à equipa no último jogo, apesar de horas antes ter recebido a notícia da morte da avó.



Golos na Liga: Lage supera Vitória

O Benfica de Rui Lage já marcou mais golos em oito jogos da Liga em curso do que o que tinha feito a mesma equipa, sob o comando de Rui Vitória, nas 15 jornadas anteriores.



A ultrapassagem aconteceu este fim de semana, na partida frente ao D. Chaves. O Benfica venceu por 4-0 e chegou às 33 finalizações certeiras (em jogos do campeonato) desde que Lage assumiu o comando técnico, na jornada 16, frente ao Rio Ave (vitória por 4-2).



Nas 15 rondas anteriores, ou seja, em praticamente o dobro dos jogos do atual técnico, a equipa da Luz, com Rui Vitória, marcou 31 golos.



No total, o Benfica tem agora 64 golos. É, de longe, a equipa mais concretizadora do campeonato, com um avanço de 17 golos para o FC Porto (47), que tem o segundo melhor registo ofensivo. Segue-se o Sporting com 44 golos.



Só três fazem melhor lá fora

Nas principais Ligas europeias só três equipas têm mais golos marcados do que o Benfica: PSG (77 golos em 25 jogos em França), Man. City (74 golos em 27 jogos em Inglaterra) e Barcelona (65 golos em 25 jogos em Espanha).



O Benfica tem 64 golos em 23 jogos.