Vieira elogiou atitude dos jogadores do Benfica

Presidente falou com a equipa no final do encontro com o Feirense. Motivou o plantel mas lembrou que é preciso continuar momento.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 01:30

Luís Filipe Vieira mostrou--se muito satisfeito com a exibição do Benfica diante do Feirense e fez questão de o demonstrar: após o jogo de sábado passado desceu ao balneário para elogiar, motivar e alertar os jogadores. "Há que manter a mesma atitude", disse.

A presença do presidente das águias não é caso raro, mas após este encontro revestiu-se de um significado especial. O Benfica goleou (4-0) no primeiro jogo depois da ‘crise’ relacionada com Rui Vitória. O técnico chegou a estar despedido, mas manteve-se no cargo depois de o presidente ter revelado uma mudança de decisão que aconteceu após uma noite de "muita meditação". "Foi uma luz que me deu", disse na passada quinta-feira em conferência de imprensa.

Ao que o CM apurou, a conversa com os jogadores decorreu num ambiente de boa disposição com o líder das águias a elogiar a "atitude de todos". Ainda sob o espetro de uma mudança no comando técnico das águias, o Vieira lembrou que os próximos jogos serão decisivos para todos e que é fundamental jogar com a "atitude à Benfica". Rui Vitória tem já pela frente novo obstáculo quarta- -feira para a Taça da Liga. O adversário é P. Ferreira, líder da II Liga. Depois segue-se a deslocação a Setúbal para a Liga. O jogo com o AEK, de Atenas, na Luz, fecha as contas da Champions no dia 12.



Mudanças na Taça da Liga

Rui Vitória deve fazer mudanças no jogo de quarta-feira com o P. Ferreira (Taça da Liga). Alguns dos jogadores com mais minutos nas últimas partidas devem ser poupados.



Svilar deve regressar à baliza assim como o lateral Corchia. Alfa Semedo, Gabriel, João Félix, Cervi e Seferovic também têm as portas do onze abertas. Ebuehi e Salvio são os únicos indisponíveis para Vitória. O lateral continua a recuperar de uma cirurgia ao joelho esquerdo, Já o argentino tem uma lesão muscular na zona abdominal.