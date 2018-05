Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira exige Champions a Vitória

Primeiro objetivo é o apuramento para a fase de grupos que dá acesso a encaixe de mais de 40 milhões.

Por António Martins Pereira | 09:22

A qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões é o primeiro grande objetivo da próxima época do Benfica. Nesse sentido, Luís Filipe Vieira exige a presença das águias entre as melhores 32 equipas da Europa de forma a concretizar as metas desportivas e financeiras.



Ao que o CM apurou, a SAD dos encarnados definiu, no ano passado, o objetivo de a equipa se apurar para a fase de grupos da Champions sete épocas consecutivas. A ideia da SAD é abater o passivo (em dezembro de 2017 estava cifrado em 385,4 milhões de euros) com as receitas provenientes da Liga dos Campeões, por isso é fundamental que o Benfica consiga garantir o passaporte para a fase de grupos. Para isso, as águias têm de passar duas fases - a 3ª pré-eliminatória e o play-off - depois de terem falhado o acesso direto na última época.



Apesar de o Benfica não ter alcançado o objetivo do pentacampeonato e de ter sido eliminado precocemente das restantes provas, Luís Filipe Vieira deu um voto de confiança a Rui Vitória para a nova época. Porém, o presidente faz várias exigências ao treinador. A primeira é o apuramento para a Champions. Se isso se confirmar, o clube da Luz recebe mais de 40 milhões de euros - 15 milhões pela presença na fase de grupos e perto de 25 em prémios, tendo em conta o ranking dos últimos dez anos.



Central Conti oficializado

O defesa central Germán Conti foi ontem apresentado como reforço dos encarnados para as próximas cinco temporadas. "O Benfica é um clube muito grande que me deu a possibilidade de chegar à Europa. Estou muito agradecido. Sei que vai exigir muito todos os dias e espero estar à altura. Jogar no Estádio da Luz é um sonho", disse o jogador em declarações à BTV. O novo reforço da defesa do Benfica mede 1,93m e é conhecido pela rapidez e bom jogo aéreo. O jogador custou 3,5 milhões de euros aos cofres da Luz.