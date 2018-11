Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Rui Vitória será o treinador até final da época", garante Vieira

"Depois de refletir muito durante a noite entendi que ele devia continuar", assumiu o Presidente do Benfica.

O Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, garantiu esta quinta-feira em conferência de imprensa que Rui Vitória "continuará a ser" o treinador das águias.



"A responsabilidade assenta em mim nessa decisão, apesar de ontem um grupo de pessoas estar reunido. Depois de refletir muito durante a noite entendi que ele devia continuar", avançou Vieira.



"Havia uma decisão tomada mas discuto e ouço. Dormi no Seixal e meditei bastante. Dormi muito pouco e a pessoa que primeiro soube da decisão foi o Tiago Pinto, as 7h30, que ficou perplexo", acrescentou.



Luís Filipe Vieira admite que pensou no despedimento de Rui Vitória, mas garantiu esta quinta-feira que "continua até final da época".



"Toda a trajetória dos últimos anos dá-nos razão. Não se faz outro ciclo de um momento para o outro. Também temos competidores. Achamos que temos plantel para a reconquista. Rui Vitória será o treinador até final da época, de certeza, salvo qualquer imprevisto. Quando comecei a falar com Vitória, ele disse que nunca seria problema para o Benfica. Não quero indemnização. Posso provar isso. Depois de lhe ter dito que ia continuar, ele rejeitou uma proposta em que ia ganhar por ano 6 milhões de euros ou dólares. É para continuar", concluiu o Presidente do Benfica.



Rui Vitória recebeu proposta milionária

O treinador do Benfica recusou uma proposta milionária para abandonar o clube, revelou LFV. O técnico das águias iria ganhar "seis milhões de dólares".



SAD não estava de acordo com decisão

"É o homem certo no lugar e vamos ver se o tempo dirá se tenho razão ou não. Nem todos na SAD alinhamos no mesmo sítio mas depois da decisão tomada somos solidários uns com os outros", atirou o Presidente das águias.



Jorge Jesus nunca foi contactado

"Jorge Jesus nunca foi, durante este tempo todo, mencionado para mim para ser treinador do Benfica", acrescentou Luís Filipe Vieira.



Vieira recebeu mensagens de treinadores

O Presidente do Benfica assumiu ter recebido mensagens de vários treinadores para assumir o comando técnico dos encarnados. "Alguns deles até fiquei surpreendido", disse LFV.



Benfica fora da Liga dos Campeões

Esta quarta-feira a imprensa dava conta de que Rui Vitória tinha colocado o lugar à disposição, na sequência da derrota pesada frente ao Bayern de Munique por 5-1.