Vieira hesita em reconduzir Vitória

Presidente indeciso quanto à continuidade do atual técnico. Direção tem lista de possíveis sucessores.

Por António M. Pereira | 01:54

Luís Filipe Vieira tem dúvidas quanto à continuidade de Rui Vitória no comando técnico do Benfica na próxima temporada, apurou o CM.



O presidente do clube da Luz ainda não decidiu se mantém o projeto iniciado com o atual treinador em 2015 ou se aposta num novo começo. O CM sabe que o emblema encarnado vai apostar forte na conquista do título nacional 2018/19 e quer dar início a um novo ciclo, com várias caras novas no plantel. Pizzi, Samaris, Grimaldo e Jiménez são para vender.



A direção do Benfica já elaborou uma lista de possíveis sucessores: Marco Silva, Paulo Fonseca, Leonardo Jardim e Rui Faria. Ainda assim, estas contratações serão difíceis de concretizar pelas exigências salariais dos técnicos. Um cenário que favorece Rui Vitória.



O CM sabe que o treinador do Benfica tem conhecimento do suposto almoço entre Vieira e Marco Silva, em Sesimbra. Algo que levou Rui Vitória a acusar algum nervosismo. O técnico tem vincado, principalmente, que tem contrato por mais dois anos com o clube. Em caso de ‘divórcio’, Vitória não vai prescindir da indemnização.

O futuro de Rui Vitória ficará esclarecido na próxima semana. Vieira vai conceder uma entrevista a um canal privado, na qual vai abordar todos os temas relacionados com o presente e o futuro do Benfica.



Benfica negoceia Martin

O Benfica está a negociar a contratação de Aaron Martín, lateral-esquerdo do Espanhol, sabe o CM. O presidente do clube catalão viajou ontem para Lisboa para se reunir com Luís Filipe Vieira. Em cima da mesa, está a possível vinda do defesa de 21 anos para o clube da Luz por cerca de 10 milhões de euros. Com a eventual saída de Grimaldo, nomeadamente para o Liverpool, os responsáveis das águias consideram que Aaron Martín é o jogador indicado para reforçar o lado esquerdo do Benfica.