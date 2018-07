Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira no Dubai com Carrillo em cima da mesa

Sami Al-Jaber deu conta do encontro nas redes sociais.

21:00

Luís Filipe Vieira reuniu-se este sábado com Sami Al-Jaber, presidente do Al Hilal, num encontro que poderá ter servido para acelerar uma eventual negociação para a transferência de André Carrillo para o emblema saudita, agora orientado por Jorge Jesus. O momento do encontro foi partilhado pelo próprio Al-Jaber no Twitter, numa publicação à qual anexou ainda uma foto ao lado do homem forte do clube encarnado.



André Carrillo, recorde-se, esteve cedido pelas águias ao Watford na temporada passada e neste defeso estava na agenda do Everton, clube agora orientado por Marco Silva. Deverá, ainda assim, ser numa equipa orientada por outro seu ex-técnico que continuará a carreira, agora por Jorge Jesus, treinador que o treinou no Sporting.