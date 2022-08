"Adoro ler, um dos meus hobbies preferidos é ler, mas a minha leitura é mais virada para outros autores e para outras situações. Não tenho de comentar, está a dar-me uma novidade, não tenho visto televisão à noite”. Foi desta forma que Sérgio Conceição desvalorizou, sábado, durante a antevisão da partida com o Rio Ave, a divulgação de algumas revelações, no CM/CMTV, do livro ‘A verdade de Vieira’, do ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, quando questionado sobre o impacto da referência ao presidente do FC Porto, Pinto da Costa.









Depois das dificuldades sentidas em Vizela (triunfo tangencial por 1-0) e uma vitória clara (3-0), no clássico com o Sporting, manter o foco é prioritário: “No início da preparação para este jogo, analisámos o Rio Ave em conjunto e dissemos que podemos ter problemas como tivemos em Vizela se não mantivermos o nosso máximo a todos os níveis. Acho que tem muito a ver com isso. O jogo vai depender do que que nós fizermos nele e de o levar para o caminho que nos dá a vitória”, afirmou o treinador do FC Porto.

Mehdi Taremi lesionou-se no clássico e está em dúvida até à hora (18h00) do jogo. Sérgio Conceição acredita na recuperação do avançado iraniano. “Vamos ver qual vai ser a evolução. Estou confiante que poderá estar disponível a nível físico”, revelou. Ainda assim, o treinador , afirma ter alternativas: “Quando o Taremi foi substituído, o reforço [Galeno] que entrou deu excelente resposta, foi considerado por muitos o homem do jogo. Estamos habituados a começar com onze jogadores e temos alguns no banco que nos podem ajudar”, explicou. Sobre o Rio Ave, o técnico reconhece qualidade na equipa de Luís Freire: “É uma equipa que vem da II Liga, subiu com todo o mérito, manteve praticamente o mesmo grupo e reforçou-se com bons valores. É uma equipa virada para a frente e com jogadores com qualidade. Estamos preparados.”



PORMENORES

Sorteio da Champions

“O sorteio da Champions? É o que é. Estamos a defrontar as melhores equipas de diferentes países. Calhou uma de Espanha [Atl. Madrid], outra da Alemanha [Leverkusen], outra da Bélgica [Club Brugge]. São todas de qualidade”, disse Sérgio Conceição.



Grujic de fora

O médio Grujic manteve-se ausente dos treinos de relvado durante toda a semana (a recuperar de lesão), pelo que deverá continuar de fora em Vila do Conde. Tudo indica que Bruno Costa (titular frente ao Sporting), sem mantenha no onze.



Tentativa por Alcaraz

O FC Porto pode avançar nas próximas horas com uma proposta pelo médio argentino Carlos Alcaraz, de 19 anos, jogador do Racing.





“Estamos cá para fazer nova história”



“É verdade que o Rio Ave, normalmente, não se dá muito bem com o FC Porto. Mas isso é passado, e estamos cá para fazer uma nova história”, disse Luís Freire, treinador do Rio Ave, no lançamento do jogo de domingo. O técnico recitou a fórmula para tentar surpreender o adversário: “Temos de ser competitivos e de saber contrariar os seus muitos pontos fortes, pois marcaram golos de todas as maneiras e são muito pressionantes quando a outra equipa tem a bola.”