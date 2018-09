Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira: "Quanto mais atacam fora do campo mais força vamos ter"

Presidente dos encarnados elogia trabalho desenvolvido pela sua direção.

17:38

Luís Filipe Vieira esteve este domingo a assistir à goleada da equipa feminina de futebol, na Tapadinha, e no final do jogo foi confrontado pelos jornalistas com a questão do pirata informático, o seu problema de saúde e as questões judiciais em que o clube se encontra envolvido.



"Vocês devem estar atentos. Devemos habituar-nos que não podemos falar de tudo na praça pública. Deram-se ao luxo de brincar com a saúde das pessoas, quando se chega a esse ponto... Alguém disse até que eu tive amnésia. Toda a gente sabe no seio do Benfica que eu há 15 anos que praticamente não tenho férias e o trabalho disso está à vista de toda a gente. Temos um património sem igual e uma estratégia que causa inveja a muita gente. Em vez de copiar, imitar e seguir os nossos passos, atacam-nos e entram por outros caminhos. Mas quanto mais atacam fora do campo mais força vamos ter. Queremos ganhar, ganhar, ganhar", garantiu Vieira, adiantando que o seu internamento foi uma "situação forçada". "Agora estou aqui."



No que diz respeito à questão da pirataria informática e a divulgação do nome do hacker que terá acedido aos emails do clube, o líder dos encarnados não quis alongar-se muito. "Sobre esse tema brevemente iremos falar porque é muito profundo. A justiça tem de funcionar e há-de funcionar. Toda a gente sabe que fui arguido num ou noutro processo. Mas tenho a consciência tranquila em tudo o que fiz e ninguém pode apontar que estive com quem quer que seja ou onde quer que seja."



O líder dos encarnados elogiou ainda o começo da época, destacando o apuramento da equipa de futebol para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o arranque da equipa feminina, com uma goleada ao Ponte Frielas, bem como o trabalho realizado ao nível da formação e os consequentes frutos ao nível das seleções.