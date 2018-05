Vieira quer fechar trio esta semana

Renato Sanches, Ferreyra e Aarón são os alvos prioritários na Luz.

Por António M. Pereira | 08:42

Renato Sanches, Facundo Ferreyra e Aarón Martín são os três reforços que Luís Filipe Vieira quer fechar nesta semana ou até ao início da próxima, apurou o CM.



Depois de confirmada – pelo próprio – a ida de Conti para a Luz, a direção do Benfica tem três alvos preferenciais. O objetivo é claro: contratar de imediato o médio do Bayern, o avançado do Shakhtar (fica livre em junho) e o lateral do Espanhol. Desta forma, a SAD pretende assegurar jogadores para posições consideradas essenciais e evitar que o assédio de outros clubes possa encarecer tanto o passe como o ordenado desses jogadores.



A situação de Sanches é de mais simples resolução, uma vez que o Bayern não conta com o jogador e o seu empresário, Jorge Mendes, quer o seu regresso à Luz por empréstimo. Já o argentino Ferreyra termina contrato com os ucranianos do Shakhtar, mas o ordenado e o prémio de assinatura são um obstáculo. O avançado quer cinco milhões para assinar e 2,5 milhões de euros limpos/ano.

A contratação do espanhol Aarón, de 21 anos, está praticamente fechada. O Espanhol deve também receber em troca o grego Samaris.

Além destes quatro jogadores, os encarnados estão no mercado por outros reforços, mas esses serão decididos após as saídas do clube.



Defesa-central Conti vai mesmo ser reforço

Conti é a grande aposta encarnada para o eixo da defesa. O jogador do Colón vai disputar o lugar com o brasileiro Jardel e com Rúben Dias. O negócio levou as águias a pagarem 3,5 milhões de euros por 80 por cento do passe.