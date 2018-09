Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira quer João Félix no onze do Benfica

Recorde-se que foi Félix quem fez o golo do empate no primeiro dérbi da temporada, frente ao Sporting.

Por António Martins Pereira | 11:45

Luís Filipe Vieira quer ver João Félix mais vezes em ação e tem a convicção de que o jovem, de 18 anos, tem capacidade para saltar para o onze de forma mais regular nos próximos jogos, apurou o CM.



O presidente considera que o avançado, apesar da idade, é já uma enorme mais-valia para o plantel e já fez saber ao seu círculo próximo que gostava de ver o jovem com um papel de maior destaque na equipa, sobretudo perante a ausência de Jonas.



A posição de Vieira não deve ser encarada como uma tentativa deliberada de pressão para Rui Vitória.



Essa não é a prática do presidente que, logicamente, expressa as suas opiniões sobre os jogadores do plantel.



E o jovem, que esta época saltou para a equipa principal, é um atleta que agrada sobremaneira ao presidente. Félix ainda não fez qualquer jogo como titular, mas, na condição de suplente, tem mostrado valor.



No dérbi com o Sporting saiu do banco para empatar o jogo (1-1).



Vieira considera que o jovem jogador já tem qualidade e maturidade para se impor na equipa à imagem do aconteceu com Gedson, médio de 19 anos.



Também numa perspetiva financeira, a aposta em Félix, assim como em Gedson, é bem vista pela SAD que acredita que os jovens podem render muitos milhões.



O médio tem uma cláusula de 120 milhões e Vieira pondera blindar Félix pelos mesmos valores.