Vieira resiste à pressão de Jonas

Presidente não toma qualquer decisão em função da urgência que o avançado tem para renovar contrato.

Por António Martins Pereira | 01:30

Luís Filipe Vieira não vai tomar nenhuma decisão sobre o futuro de Jonas em função da urgência que o avançado tem para acertar a renovação de contrato. Ao que o CM apurou, o presidente do Benfica sabe que a proposta de um clube árabe pelo avançado é uma tentativa de pressão dos responsáveis pela carreira do jogador para que se resolva, a questão da renovação. O atual vínculo termina em junho de 2019 e o brasileiro está inquieto com a demora nas negociações e, de certa forma, sente que lhe deveria ser apresentada uma melhoria salarial pela importância que tem no plantel.



Apesar deste imbróglio, o CM sabe que Vieira não se quer precipitar e está a avaliar todos os detalhes desta operação. O líder das águias tem a consciência de que Jonas é imprescindível para Rui Vitória, mas, em defesa dos interesses do clube da Luz, tem também em conta as limitações físicas, nomeadamente os problemas crónicos na zona lombar, que assolam o jogador brasileiro de 34 anos.



As negociações quanto à renovação continuam num impasse e o CM sabe que só deverá haver novidades no final do mês quando Vieira se sentar à mesa com Tiago Gonçalves, irmão e empresário do nº 10. Nesse encontro, a abordagem do clube árabe também será analisada. As partes acreditam que se pode chegar a um entendimento quanto à renovação, mas o avançado está desconfortável com o facto de receber menos do que Ferreyra. Jonas ganha 1,5 milhões limpos por época e o reforço perto de 2 milhões.



Os valores apresentados pelo clube árabe são superiores ao que o Benfica coloca em cima da mesa e isso pode fazer vacilar o jogador. De resto, o CM sabe que o clube em causa não é o Al Hilal, orientado por Jorge Jesus, e com o qual o Benfica negociou o empréstimo de Carrillo.



Baixas para Rui Vitória

Rui Vitória orientou esta segunda-feira as duas primeiras sessões de treino em Pittsburgh (EUA). Svilar, a recuperar de lesão, fez trabalho específico, Fejsa e Grimaldo fizeram gestão de esforço, e Krovinovic continua a recuperação de lesão prolongada.



Neto deixa sério aviso aos encarnados

"O Benfica terá de fazer um bom resultado em casa. O Fenerbahçe tem um novo treinador, um ótimo presidente e empolgado pelos adeptos fica no auge", disse Neto, defesa português que jogou na equipa turca na época passada.



Beto acredita na passagem do Benfica

"O Benfica tem a vantagem de jogar a primeira mão em casa. Na segunda, independentemente de ser num estádio muito difícil de jogar, não acredito que seja já um Fenerbahçe muito competitivo", disse Beto, guarda-redes dos turcos do Goztepe.



Pizzi diz que está melhor

"Sinto-me melhor esta época, os meus índices de trabalho e evolução têm sido muito melhores" , disse ontem Pizzi, nos Estados Unidos. O médio soma cinco assistências e um golo na pré-época.



Fenerbahçe assusta águia

O Fenerbahçe, adversário do Benfica na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, é um nome que assusta. Os turcos, que terminaram em 2º lugar no último campeonato (a 3 pontos do vencedor Galatasaray), têm um conjunto de jogadores de craveira internacional que irão criar, certamente, muitas dificuldades aos encarnados. Além da capacidade do plantel orientado pelo holandês Phillip Cocu, no qual se destacam o brasileiro Giuliano ou o francês Valbuena, o 'Fener' é uma equipa muito forte em casa. No seu estádio, os adeptos criam uma ambiente atemorizador para qualquer adversário. É na Turquia que o Benfica joga a 2ª mão, a 14 de agosto. A 1ª mão joga-se no Estádio da Luz no dia 7.



Na última vez que as equipas se encontraram, nas meias--finais da Liga Europa em 2013, o Benfica levou a melhor. Depois de perder 1-0 em Istambul, virou a eliminatória na Luz, vencendo por 3-1, e apurou-se para a final. Também por isso, do lado turco há muito respeito pelo Benfica. "É uma equipa muito forte", afirmou Damien Comolli, diretor desportivo do 'Fener'. Já o benfiquista Pizzi assume que o "sorteio foi difícil", mas está confiante.



Primeiro obstáculo até aos 43 milhões

O Benfica inicia, diante do Fenerbahçe, a caminhada até aos 43 milhões de euros - prémio relativo à presença na fase de grupos da Champions, de acordo com a nova fórmula de distribuição da UEFA. Se ultrapassarem os turcos, os encarnados terão ainda de passar o play-off para chegarem aos grupos e receberem o tal jackpot. O play-off joga-se a 21 ou 22 de agosto (1ª mão) e a 28 ou 29 desse mês (2ª mão).