"Alguém se serviu dele": Vieira responde a Bernardo Silva após declarações polémicas

Luís Filipe Vieira ficou "bastante magoado" com a publicação de Bernardo Silva nas redes sociais, onde o jogador pede "mudança" para o Benfica nas eleições de quarta-feira. Contudo, o presidente do Benfica garantiu que não foi o jogador "a escrever aquele texto".

"É a mesma coisa que eu estar a falar de 4x3x3 ou 4x2x2. De certeza que não foi ele que escreveu aquele texto. É impensável que tenha sido! Alguém se serviu dele e ele esteve disponível para fazer isso. A única coisa que posso dizer é que continuarei a apoiá-lo onde ele estiver. Não se pode negar que o Bernardo é benfiquista, ninguém pode colocar isso em causa. Mas ele não sabe o que é a realidade do Benfica, senão não teria escrito o que escreveu, porque é muito injusto. Estou bastante magoado", referiu Vieira à Renascença."Um dia havemos de encontrar-nos. Não sei o que o fez mudar de opinião, quando se despediu de mim deu-me um abraço, no Tivoli, e me agradeceu por tudo o que tinha feito por ele. Mas isso um dia mais tarde vamos encontrar-nos de novo, até porque desde que saiu já me encontrei umas dez vezes com ele, e de certeza que vamos falar sobre isto. Vou guardar este artigo para ele me explicar pessoalmente por que escreveu aquilo e se acha mesmo aquilo de mim", frisou.