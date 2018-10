Presidente do Benfica diz que tem plano A, B e C para o caso de o técnico deixar o clube da Luz.

"Não ponho de lado Jorge Jesus ou outros treinadores. Se Rui Vitória quiser sair, temos o plano A, B ou C." Foi desta forma que Luís Filipe Vieira abordou a possibilidade de um regresso à Luz do antigo treinador do Sporting, que está atualmente no Al-Hilal.



O presidente do Benfica, em entrevista à TVI, ...