Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vila Real acolhe embate com FC Porto para a Taça de Portugal

'Azuis e brancos' também já defrontaram os transmontanos em casa, onde venceram por 6-1 nos 'oitavos' da Taça de 1958/59.

23:12

O jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal entre Vila Real e FC Porto vai ser disputado no Campo do Calvário, recinto dos transmontanos, disse este domingo à Lusa fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O encontro entre o segundo classificado da Divisão de Honra dos distritais de Vila Real e o campeão nacional, terceiro colocado da I Liga, já estava marcado para sexta-feira, às 20h15, com o 'palco' dependente dos testes de iluminação para a transmissão televisiva.



Este domingo, fonte da FPF confirmou a realização do encontro no Campo do Calvário, em Vila Real.



Este vai ser o sétimo embate entre 'dragões' e vila-realenses, o quinto para a Taça de Portugal.



As duas equipas defrontaram-se nas primeiras eliminatórias das edições de 1925/26 e 1927/28 do Campeonato de Portugal, quando o FC Porto goleou em casa, por 10-0 e 13-1, respetivamente.



Já para a Taça de Portugal, os 'dragões' visitaram três vezes o Vila Real, com triunfos por 1-0 em 1958/59 e 1990/91, nos oitavos de final e nos 16 avos de final, respetivamente, e por 4-0, na quarta eliminatória de 1991/92.



Os 'azuis e brancos' também já defrontaram os transmontanos em casa, onde venceram por 6-1 nos 'oitavos' da Taça de 1958/59.