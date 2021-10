Vilafranquense avança na Taça de Portugal com 'hat-trick' de Nenê

Um 'hat-trick' de Nenê garantiu, este sábado, a vitória do Vilafranquense sobre Real Massamá 3-2, em Santarém, assegurando a passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal em futebol.

O conjunto da II Liga teve de recorrer a prolongamento para eliminar a formação do terceiro escalão, depois de um empate a uma bola no tempo regulamentar.

Em jogo disputado no estádio do União de Santarém, o Real Massamá entrou melhor e inaugurou o marcador logo no primeiro minuto, aproveitando uma entrada desconcentrada do Vilafranquense. Ballack foi à linha de fundo cruzar e Gustavo Moura surgiu ao primeiro poste para, de peito, marcar o primeiro golo da partida.

Em desvantagem, a equipa ribatejana foi obrigada a pressionar mais alto e o golo do empate chegou aos 18 minutos, quando Nenê finalizou com sucesso uma boa jogada coletiva, em que o avançado brasileiro ainda teve de tirar um defesa do caminho antes de se isolar e bater o guarda-redes João Godinho, já dentro da área.

Equilibrado, mas sem grandes oportunidades, o jogo arrastou-se até ao arranque da segunda parte do prolongamrnto e, depois de ter dado um primeiro aviso, ao atirar de cabeça ao poste, o golo chegou minutos depois, novamente por Nenê. O capitão deu um final feliz a um cruzamento 'venenoso' de Edu Machado, e completou a reviravolta que o próprio se encarregou de dilatar, no minuto seguinte, chegando ao 'hat-trick' no encontro.

A um minuto do fim do prolongamento, Mika Borges ainda reduziu num livre direto convertido de forma exímia à entrada da área, mas já sem tempo de inverter o marcador.