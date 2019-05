Villas-Boas encara mudança para Marselha como um "grande desafio"

O treinador português André Villas-Boas encarou esta quarta-feira como um "grande desafio" a ida para o Marselha, clube de futebol pelo qual foi esta quarta-feira apresentado, depois de ter assinado um contrato de duas épocas.

"Estou muito feliz por estar aqui. Chegar a um clube da grandeza do OM [Olympique de Marselha] é fantástico para mim. Temos um grande desafio e faremos tudo para chegar ao final no pódio", disse o treinador português, em conferência de imprensa.

Na época passada, sob o comando de Rudi Garcia e com o defesa central português Rolando, a equipa terminou fora dos lugares que dão acesso às competições europeias, na quinta posição, com 61 pontos, menos 30 do que o bicampeão Paris Saint-Germain.