“Vim para o Sporting por causa de Jorge Jesus”, diz Bas Dost

Avançado reconhece a importância do antigo técnico na sua evolução. Goleador está a aprender português.

Por Mário Figueiredo | 01:37

Jorge Jesus queria muito que eu viesse para o Sporting e fez tudo para o conseguir. Vim por causa dele. Foi muito importante para a minha carreira. Sem ele teria perdido esta oportunidade." Foi desta forma que Bas Dost mostrou gratidão para com o antigo técnico, na entrevista ao canal do clube.

O goleador holandês, que soma 79 golos em 100 jogos pelo Sporting, já traçou novas metas: "Quero marcar 100 golos. São estatísticas bonitas, mas os prémios individuais não contam. Posso ser o melhor marcador todas as épocas, mas se não ganharmos a Liga ou a Taça de Portugal, não é suficiente para ficar na história do clube."

Sobre as agressões na academia, onde foi um dos jogadores mais visados, reconheceu tratar-se de um momento complicado. "Foi difícil mas decidi ficar. Tive uma conversa muito boa com o clube e tomei uma boa decisão."

Apesar de no início da carreira se ter notabilizado com assistências, agora são os golos que fazem dele um dos avançados mais temidos. "O meu trabalho é marcar golos e aceito isso. É o que todos esperam de mim. Mas isso não quer dizer que não goste de fazer assistências", disse, lembrando os 4 golos que marcou num jogo pelo Wolfsburgo: "Faço muitos golos de m... Mas nesse jogo foram todos bons."

Bas Dost revelou ainda o que o Marcel Keizer tem pedido à equipa: "Quer jogar futebol do primeiro ao último minuto, manter a posse de bola e não fazer passes longos, a menos que seja mesmo necessário."

A adaptação do holandês a Portugal tem sido fácil. "Sou uma pessoa caseira e gosto de estar com a família. Estou a aprender português. Gosto da palavra ‘golo’ e da expressão ‘É verdade’."



Raphinha continua de fora

Raphinha continua a treinar à parte no Sporting, apesar de já estar praticamente recuperado da lesão na coxa esquerda. O extremo e o médio Battaglia foram os únicos ausente do treino que marca o início da preparação para o jogo com o Desp. Aves (domingo). Frederico Varandas assistiu à sessão.